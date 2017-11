Alla sagra del gol partecipano De Light (doppietta), van de Beek (tripletta), Neres, Schone (su rigore) e Huntelaar: i Lancieri salgono a quota 25 punti in classifica.

18 nov 2017

Classifica Eredivisie