Il bomber biancoceleste segna il gol numero 15 nel derby di Roma e vola a +5 su Dybala e Icardi. A secco Mertens contro il Milan.

0 condivisioni 0 stelle

18 nov 2017 di Alessandro De Dilectis

Immobile-Dzeko, la sfida nella sfida. Il derby della Capitale nell’anticipo della 13esima giornata di Serie A è stato teatro di un testa a testa tra cannonieri famelici. Mentre il bomber bosniaco della Roma è rimasto a secco, Immobile ha arricchito il suo bottino volando a quota 15 marcature in campionato: è sempre più solo in cima alla speciale classifica marcatori Serie A. L'attaccante napoletano, recuperato in extremis per la stracittadina romana, ha realizzato il rigore che ha permesso ai biancocelesti di accorciare le distanze.

150 Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Roma v Lazio - Serie A 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

La sua sesta realizzazione dal dischetto in campionato, però, non è bastata alla truppa di Inzaghi per acciuffare il pari: all'Olimpico è finita 2-1 per i giallorossi di Di Francesco. Il vantaggio del capocannoniere laziale sugli inseguitori aumenta: dopo la rete alla Roma, Immobile è a + 4 su Dybala e Icardi. Una magra consolazione personale in una serata da dimenticare per la sponda biancoceleste della Capitale. Rimane fermo a 10 marcature invece Mertens: il belga, autore di una buona prova contro il Milan, occupa la quarta posizione nella classifica marcatori Serie A.

150 Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Napoli v Milan - Serie A 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Immobile regna incontrastato e comanda la graduatoria dei bomber più prolifici del torneo, ma domani è attesa la risposta degli inseguitori Dybala e Icardi, attualmente fermi entrambi a 11 segnature.

Classifica marcatori Serie A: Dybala e Icardi inseguono Immobile

L’attaccante nerazzurro affronterà a San Siro l’Atalanta di Gasperini, mentre il numero 10 bianconero è atteso a Marassi nella delicata sfida contro la Sampdoria. Ma i riflettori del Ferraris non saranno tutti per Dybala, la partita di Genova sarà impreziosita anche dalla presenza di due cannonieri di razza: sono 7 le reti messe a segno fino ad oggi da un “outsider” d'eccezione come Higuain e lo strepitoso Quagliarella di questa stagione. L’argentino staziona nei bassifondi della classifica dei marcatori Serie A, ma dopo un avvio stentato sembra aver ritrovato la vena realizzativa dei vecchi tempi. La scalata alla vetta è partita dalla sfida con la Spal del 25 ottobre, il Pipita ha messo a segno 4 gol nelle ultime tre uscite in campionato.