Il club viola ha annunciato sui propri canali ufficiali il prolungamento del classe 1997.

5 ore fa

I tifosi della Fiorentina iniziano alla grande questo sabato: il club ha infatti appena annunciato il rinnovo di Federico Chiesa fino al 2022.

ACF Fiorentina - scrive il club toscano sui propri canali ufficiali - comunica di aver prolungato fino al 30 giugno 2022, con reciproca soddisfazione, il contratto tra la Società viola e il calciatore Federico Chiesa.

Era una firma attesa da tempo, un accordo che però non placherà le voci di mercato e non allontanerà le pretendenti. Sull'attaccante classe 1997 ci sono tanti top club: in Italia lo vogliono Inter (pronto a offrire circa 40 milioni di euro) e Napoli, in Francia si è mosso addirittura il Paris Saint-Germain. La Fiorentina per il momento se lo gode in attesa che si scateni un'asta di mercato.