Segnano Stindl, Hazard e Raffael (doppietta): i Fohlen sono soli al terzo posto in classifica.

18 nov 2017

Nella 12esima giornata di Bundesliga il Borussia Monchengladbach vince 4-2 in casa dell'Hertha Berlino e si porta al terzo posto solitario in classifica. Stindl, dopo il gol in Nazionale nell'amichevole tra Germania e Francia, segna anche con i Fohlen sbloccando il match dopo appena 5'. Al 14' arriva il raddoppio di Hazard su rigore (assegnato col VAR), al 20' il 3-0 con un bolide di Raffael che piega le mani a Jarstein. L'Hertha accorcia le distanze al 28' con Ibisevic e al 71' si porta a -1 con Weiser. A interromper i sogni di rimonta dei berlinesi ci pensa Raffael che al 77' cala il poker.

Classifica Bundesliga