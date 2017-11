Bavaresi super con Vidal e l'attaccante polacco: 13esima rete in stagione. Ora Heynckes vola: sei punti di vantaggio sul Lipsia.

0 condivisioni 0 stelle

45 minuti fa di Francesco Bizzarri

La Bundesliga continua sempre più nel segno del Bayern Monaco. La squadra di Heynckes vince e convince sempre più: quinta vittoria consecutiva, +6 dal Lipsia che pareggia a Leverkusen. Bella prova dei bavaresi, pratica archiviata con un gol di Vidal e una doppietta di Lewandowski.

Augsburg non pervenuto all'Allianz Arena. Troppo forti i padroni di casa, sempre con il pallino del gioco in mano, nonostante le pesanti assenze.

Ancora tutti in piedi per Robert Lewandowski: 13 gol in Bundesliga in 12 partite. La punta di diamante non sbaglia un pallone: un tocco, un gol.

Bundesliga, il Bayern Monaco brilla subito

L’inizio dei bavaresi non è un granché. Tante assenze, ritmi bassi. Ma serve poco per innescare la furia rossa. Alla mezz’ora, in un’azione confusa in area, spunta Vidal che mette dentro il pallone del vantaggio. Accelerata decisiva, il cileno si rende protagonista ancora dopo 6’. Bravo a recuperare palla a centrocampo, filtrante per Lewandowski che non sbaglia mai: 2-0 e dodicesima rete su dodici partite in Bundesliga. Serve dire altro?

L’Augsburg ci mette l’impegno, niente più. Fine primo tempo con i ragazzi di Heynckes negli spogliatoi con un vantaggio molto rassicurante.

Super Lewandowski

Dicevamo di Lewandowski: bisogna aggiornare la sua personale statistica. 49', spiovente in area, mancino al volo e tris che non lascia scampo agli ospiti. 13esima rete in campionato, il polacco non si ferma più.

Poi Vidal colpisce la traversa, un paio di ‘tagliati’ di Robben da leccarsi i baffi. Alla fine è solo gestione del match. Altri 3 punti in cascina, il Bayern Monaco va come un treno.