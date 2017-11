Ecco le attese parole di Gian Piero Ventura. Dopo la storica eliminazione dell'Italia allo spareggio per il Mondiale, l'ex ct si era chiuso nel silenzio lasciandosi scappare solo qualche mugugno prontamente smentito.

Ma una volta che il presidente federale Carlo Tavecchio ha ufficializzato il suo esonero, Ventura ha scelto di parlare all'Ansa e tracciare un bilancio della sua esperienza.

Sono stati, e sono, giorni difficili e di profondo dispiacere: provo una sensazione di incompiutezza dal momento in cui non ho raggiunto il traguardo dei Mondiali. Guidare la Nazionale mi ha trasmesso senso di appartenenza e orgoglio mai provati prima perché non ci può essere niente di più grande. Ho lavorato con tutto me stesso, con serietà e professionalità: non sono riuscito là dove ero convinto di farcela alla guida di un gruppo di ragazzi che non smetterò mai di ringraziare.