Su Twitter spuntano le anticipazioni sulle prossime divise della Vecchia Signora.

un'ora fa di Luca Guerra

La stagione 2017/2018 sta entrando nel vivo e nel mese che separa dalle festività natalizie sarà utile per definire al meglio equilibri e prospettive in Serie A e nelle competizioni europee. C’è però un mercato che guarda avanti, puntando già all’annata sportiva 2018/2019: è quello delle maglie da gioco, una delle motrici del marketing sportivo in grado di accorpare interessi economici pari a centinaia di milioni di euro.

L'ultimo club oggetto delle anticipazioni spesso fornite dalla rete, con tanto di foto e dettagli, è la Juventus: le immagini della possibile maglia da gioco della formazione allenata da Massimiliano Allegri per la prossima stagione sono state diffuse su Twitter. Ad agire da spoiler è stato l'account "La maglia bianconera".

Sono i dettagli a rendere interessante quella che potrebbe essere la divisa da gioco della Juventus nella stagione che verrà. Al classico accostamento bianconero a strisce verticali della prima maglia, fanno da contraltare le tonalità scelte per gli altri due kit: in trasferta il colore scelto sarebbe il sesamo con bande verticali in tono argilla, mentre la terza divisa sarebbe in nero carbone con dettagli di un giallo acceso.

La Vecchia Signora potrebbe quindi cambiare look per l'anno che verrà: al verde militare scelto per la terza maglia della Juventus 2017/2018, potrebbero essere preferiti colori più tenui, con trame in giallo a dare vivacità alla linea della divisa da gioco che sarà utilizzata tanto in Serie A quanto nelle coppe nazionali ed europee. Come spiegato dall'account Twitter che ha rilanciato in rete le immagini, il template resta ancora da definire.

Juventus 2017/2018, Claudio Marchisio con la maglia celebrativa indossata contro il Benevento

Per la Juventus, le maglie da gioco restano, per ironia della sorte, un capitolo di forte attualità: dopo la divisa celebrativa per i 120 anni di storia del club indossata due settimane fa contro il Benevento all'Allianz Stadium, le divise del futuro iniziano ad alimentare i primi interrogativi. Nel mezzo, c'è il campo: domenica i bianconeri torneranno in campo in Serie A, sfidando a domicilio una lanciatissima Sampdoria con un punto da recuperare al Napoli capolista. Solo a fine stagione, poi, ci sarà spazio per la forma.