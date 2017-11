L'uruguaiano, con passaporto spagnolo, trova poco spazio nella retroguardia dell'Atletico Madrid e i nerazzurri pensano a lui per la prossima stagione.

0 condivisioni 0 stelle

23 minuti fa di Alberto Casella

Per lui garantiscono Miranda e Vecino. Anche per questo l'Inter attraverso Piero Ausilio sta pensando a José Gimenez, il giovane difensore centrale dell'Atletico Madrid, per la prossima sessione estiva del calciomercato.

Ventidue anni, uruguaiano, José è arrivato ai Colchoneros nell'estate 2013 dal Danubio per 900mila euro, un investimento a lungo termine, con tutto il tempo per crescere accanto ai veterani della difesa di Simeone, come il connazionale Godin e, appunto, il brasiliano, sbarcato due anni dopo in Serie A con i nerazzurri.

Un inizio soft nella prima stagione, poi il Cholo lo getta nella mischia: 20 presenze in Liga con un gol e tre assist nel 2014-15 e 27 l'anno successivo nonostante l'arrivo di Savic. Ma il montenegrino ex viola ha gradualmente scalato le gerarchie del tecnico e José sta facendo sempre più fatica a trovare spazio nell'agguerrito reparto difensivo dell'Atletico Madrid.

Serie A, calciomercato Inter: è Gimenez l'obiettivo per la difesa

Per questo l'Inter sta sondando il terreno in vista della sessione estiva di calciomercato. Quest'anno i nerazzurri puntano tutto sulla Serie A per guadagnarsi un posto nella prossima Champions League, ma se centrassero l'obiettivo un rinforzo difensivo di peso sarebbe d'obbligo e Gimenez potrebbe rappresentare il profilo giusto.

Gimenez festeggiato da Simeone e dai compagni

Un giovane con l'esperienza di un veterano

Giovane - ha la stessa età di Skriniar - e promettente, Gimenez ha appena ricevuto il passaporto spagnolo e quindi non intralcerebbe le operazioni di calciomercato dell'Inter a livello di extracomunitari. In più vanta l'esperienza di un veterano: oltre a 71 partite di Liga, con 3 reti segnate e 4 assist distribuiti, ha dalla sua anche 20 match di Champions League e 37 presenze in Nazionale, dove ha realizzato 4 gol.

Nonostante abbia solo 22 anni, Gimenez ha già 37 presenze in Nazionale

Per un'Inter che la prossima stagione spera di poter guardare oltre la Serie A, dunque, sarebbe un acquisto importante, anche se José è nel mirino di altri grandi club europei. Il ragazzo vuole giocare, preme per essere ceduto e Vecino gli ha già parlato di Spalletti e della squadra nel ritiro della Celeste, nella speranza che di fronte alla sua volontà l'Atletico Madrid accetti di rivedere al ribasso la riga del suo contratto, in scadenza nel 2020, dove vicino a clausola rescissoria c'è scritto 65 milioni.