Finisce 1-1 l'anticipo della 12esima giornata di Liga tra Girona e Real Sociedad . I baschi passano al 7' con un super gol di Willian José, il quinto in questo campionato. Il pari della squadra di Pablo Machín arriva al 64' grazie al colpo di testa di Stuani. Per il Girona questo è il quarto risultato utile consecutivo (tre vittorie e un pareggio), la Real Sociedad invece manca l'aggancio alla zona Europa League.

