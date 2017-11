Neto a FOX Sports: "Alla Juve non ero contento. Buffon un riferimento"

Il Getafe supera 4-1 l' Alaves nella dodicesima giornata di Liga. I padroni di casa sbloccano subito il match e in 9' sono sul 2-0 grazie alle reti di Bergara e Molina (rigore). Nella ripresa si scatena Angel che segna una doppietta e cala il poker. Il 4-1 finale è di Cristian Santos. Con questa vittoria il Getafe sale a quota 16 punti in classifica al 10° posto, l'Alaves di De Biasi è invece terzultimo con 6 punti.

