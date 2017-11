Inizia il ricco weekend di calcio internazionale: 19 le partite in esclusiva tra oggi e lunedì 20 novembre.

La quattro giorni di calcio parte stasera con i primi appuntamenti di Liga e Bundesliga: Stoccarda- Bayern Monaco alle 20.30 su FOX Sports, e Girona-Real-Sociedad alle 21 su FOX Sports Plus.

Sabato si inizia alle 13.00 con il match Getafe e Alaves su Fox Sports con la telecronaca di Andrea Calogero. Alle 15.30, poi, in diretta su Fox Sports Plus la Diretta Gol Bundesliga con i match di Bayern Monaco, Lipsia e Hoffenheim. Su Fox Sports alle 16.15, con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin, in programma il match di Liga tra Leganes e Barcellona, mentre alle 20.45 il big match con il derby di Madrid tra Atletico e Real (telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin).

Domenica la prima partita in programma alle 12.00 è tra Malaga e Deportivo su Fox Sports. Spazio poi all’Eredivisie con PEC Zwolle – PSV Eindhoven in diretta alle 14:30 su Fox Sports. Nel pomeriggio la Liga con tre match di fila: Espanyol-Valencia in lieve differita alle 16.30 su Fox Sports (telecronaca di Gianluigi Bagnulo), Las Palmas–Levante in diretta alle 18:30 su Sky Calcio 11 e Athletic Bilbao-Villarreal in diretta alle 20:45 su Fox Sports con la telecronaca di Riccardo Mancini.

