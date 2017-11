L'assenza del gabonese pesa come un macigno: Akolo e Brekalo firmano il successo dei padroni di casa. Non basta il momentaneo pareggio di Philipp.

17 nov 2017 di Antonio Gargano

Il weekend di Bundesliga si apre con la sconfitta del Borussia Dortmund. Lo Stoccarda vince 2-1 nell'anticipo contro i gialloneri. Vantaggio dei padroni di casa con Akolo, pareggio di Philipp prima dell'intervallo, poi Brekalo veste i panni del match-winner nella ripresa.

Stoccarda avanti, Philipp pareggia

Priva di Aubameyang dopo la bufera degli ultimi giorni, la squadra di Bosz si presenta alla Mercedes-Benz Arena con l'obiettivo di sorpassare momentaneamente il Lipsia al secondo posto. Lo Stoccarda trema in avvio per una conclusione imprecisa di Schürrle, poi piazza il colpo che vale il vantaggio: Bartra e Bürki sono disastrosi nel gestire un retropassaggio, Akolo sfrutta l'incomprensione tra difensore e portiere e firma l'1-0 a porta vuota. Il Borussia Dortmund si lancia alla ricerca del pareggio, ma Zieler nega il gol prima a Yarmolenko poi a Götze. Nel mezzo, tanta confusione tra i gialloneri: Kagawa non arriva su un suggerimento di Toljan. L'1-1 arriva lo stesso, ma a tempo scaduto: Pavard tocca con la mano un pallone giocato da Götze, calcio di rigore. Zieler ipnotizza Schürrle, ma Philipp insacca sulla ribattuta e salva i suoi prima dell'intervallo.

Borussia Dortmund ko, decide Brekalo

Gli ospiti si cullano del pareggio appena raggiunto, la concentrazione cala ad inizio ripresa. Lo Stoccarda riparte, Özcan lancia Brekalo verso la porta del Borussia Dortmund. Il croato sterza su Zagadou, poi batte Bürki per il 2-1 dei padroni di casa. La squadra di Wolf sfrutta l'inerzia del match e sfiora il terzo gol con Asano e lo stesso Özcan, poi rischiano di subire il pareggio per mano di Yarmolenko: il gol dell'ucraino, però, è in fuorigioco e Willenborg annulla. Zieler stempera la tensione della Mercedes-Benz Arena, che trema sull'occasione di Schürrle. L'attaccante calcia da ottima posizione, il portiere si oppone. Dall'altra parte, Bürki nega la doppietta a Brekalo e regala qualche minuto di speranza ai suoi, ma non basta per evitare la sconfitta.

Il quarto KO stagionale, il primo dopo il caso-Aubameyang, nega al Borussia Dortmund il sorpasso al Lipsia, che domani può allungare a +5 nella difficile trasferta di Leverkusen. Per lo Stoccarda, invece, una vittoria che conferma l'ottimo ruolino casalingo: cinque successi ed un pareggio, quello contro l'Augsburg.