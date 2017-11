Nuove immagini dell'aggressione del centrocampista brasiliano.

7 ore fa

Un'aggressione in piena regola. Felipe Melo torna a far parlare di sé ma ancora una volta il calcio non c'entra. L'ex interista si è reso protagonista di un bruttissimo episodio durante l'intervallo del derby tra Palmeiras e Corinthians: a farne le spese è stato Clayson che ha rischiato di prendersi un pugno in faccia. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo video in cui si vede il giocatore del Palmeiras Egídio tirare un oggetto a Clayson e subito dopo Felipe Melo che prova a colpirlo.