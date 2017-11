Il contratto di Lionel Messi scade a fine stagione: l'argentino potrebbe presto firmare per altri club. Il suo amico Ronaldinho prova a mettersi nei suoi panni.

25 minuti fa di Elmar Bergonzini

Una scelta che può cambiare il destino di due club, perfino quello di due campionati. Uno in meglio, l’altro in peggio. Perché se Lionel Messi dovesse decidere un giorno di lasciare Barcellona e la Liga per un altro torneo, difficilmente gli equilibri resterebbero invariati. Ma la scelta per lui che in blaugrana è cresciuto, non è facile.

Il suo contratto scade a giugno. Il Barcellona è andato all in proponendo un rinnovo a 30 milioni netti all’anno. Ma non basta. E, a quelle cifre, è difficile che Messi stia semplicemente tirando sul prezzo. Se la firma ancora non è arrivata, non è escluso stia valutando altre alternative. In club diversi, in paesi diversi.

Quando Messi muoveva i primi passi al Barcellona, la star era Ronaldinho. Aveva la 10, aveva il Pallone d’Oro, aveva l’amore dei tifosi. Leo, col tempo, gli ha portato via tutto. Anzi: lo ha sostituito in tutto. Ma era naturale fosse così. Infatti i due sono rimasti molto amici. E ora l’ex milanista si schiera con Leo, provando a immedesimarsi nella sua situazione.

Barcellona, Ronaldinho si schiera con Messi

Anche Ronaldinho lasciò il Barcellona. Evidente che per i due lasciare i catalani sia diverso: Messi lì ci è cresciuto, ci è praticamente nato (calcisticamente), il brasiliano ci è passato nel momento migliore della sua carriera. Dinho però sa cosa vuol dire sentirsi amato dai tifosi blaugrana, sentirsi coccolato dalla società e sa anche quanto Messi sia legato al club.

In un’intervista rilasciata a Goal.com, Ronaldinho ha quindi detto la sua su Messi:

È difficile per me dare un giudizio perché si tratta di un mio grande amico. In quanto tale io tifo sempre per la sua felicità. Se volesse effettivamente andare da un’altra parte lo sosterrei, ma io spero di vederlo ancora col Barcellona. In qualsiasi club Leo farebbe la differenza.

Una scelta che può cambiare il destino di due club, perfino quello di due campionati. I giorni passano e quella decisione è sempre più vicina.