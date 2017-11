Raw contro SmackDown, così come succede una sola volta l'anno, in uno dei 4 Big Four del mondo del wrestling WWE.

Raw contro SmackDown. Quale sarà il roster dominante? Lo deciderà Survivor Series, il PPV arrivato ormai alla sua 31esima edizione che si svolgerà nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 novembre al Toyota Center di Houston (Texas). Con la vendetta di Raw (presa con gli interessi) nei confronti di SmackDown nell’ultima puntata prima del PPV, si sono chiuse ufficialmente le ostilità tra i due roster principali della WWE che, per una sola volta l’anno, si ritroveranno l’uno contro l’altro.

I primi ad attaccare come noto erano stati gli uomini di Shane McMahon, con il Commissioner che approfittando della fiducia di Kurt Angle lo aveva colto completamente impreparato, cingendo d’assedio l’intero poster rosso tre settimane fa.

A seguire il General Manager di SmackDown, che era stato tenuto all’oscuro del tutto, ha provato a riavvicinarsi a Raw, andando da solo in missione da Kurt Angle e rimediando in cambio una Chokeslam dal suo ex compagno di squadra Kane. I blu avevano comunque continuato a imperversare con delle comparsate, come quella del New Day di due settimane fa, costata di fatto i titoli di coppia di Raw allo Shield, che per questo li hanno sfidati a WWE Survivor Series.

WWE Survivor Series, programma e pronostici

È stata l’ultima goccia che ha portato alla reazione veemente e devastante degli uomini di Angle, che come anticipato nell’ultima puntata di SmackDown prima di Survivor Series hanno devastato completamente lo show rivale.

Con queste premesse e gli inserimenti a sorpresa di John Cena e Triple H all’interno dei classici match a eliminazione, ci avviamo così a uno dei 4 Big Four, cioè i PPV più importante del mondo del wrestling WWE.

Ecco tutti gli incontri in programma tra domenica notte e lunedì, il cui racconto potrete seguire, a partire dall'una, come sempre con la diretta scritta qui su FOX Sports. E adesso è il vostro momento, quello nel quale potete esprimere i vostri pronostici:

Kickoff - Enzo Amore vs Kalisto

Cruiserweight Championship

Kickoff - Enzo Amore vs Kalisto

Cruiserweight Championship



5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match

Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joe, Triple H vs Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura, John Cena

5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match

Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joe, Triple H vs Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura, John Cena



5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match

Alicia Fox, Nia Jax, Asuka, Sasha Banks, Bayley vs Becky Lynch, Carmella, Tamina Snuka, Naomi, TBA (Natalya?)

5-on-5 Traditional Survivor Series Elimination Match

Alicia Fox, Nia Jax, Asuka, Sasha Banks, Bayley vs Becky Lynch, Carmella, Tamina Snuka, Naomi, TBA (Natalya?)



Universal Champion Brock Lesnar vs WWE Champion AJ Styles

Intercontinental Champion The Miz vs United States Champion Baron Corbin

RAW Women’s Champion Alexa Bliss vs SmackDown Women’s Champion Charlotte Flair

RAW Women's Champion Alexa Bliss vs SmackDown Women's Champion Charlotte Flair



RAW Tag Team Champions Sheamus and Cesaro vs SmackDown Tag Team Champions The Usos

RAW Tag Team Champions Sheamus and Cesaro vs SmackDown Tag Team Champions The Usos



The Shield (Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose) vs The New Day (Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods)

