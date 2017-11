Il simbolo dell’insuccesso, il volto della delusione. Vedere Lorenzo Insigne in panchina per tutti e 90 i minuti nella sfida fra l’Italia e la Svezia ha stupito molti. L’attaccante del Napoli è ormai da tempo uno dei migliori della Serie A. Eppure a San Siro è rimasto seduto, coperto dal giaccone e con gli occhi tristi fissi sul campo.

Sia chiaro: se anche Insigne avesse giocato e trascinato l’Italia ai Mondiali i problemi del calcio italiano non sarebbero scomparsi all’improvviso, ma almeno ci saremmo (chissà…) potuti risparmiare una figuraccia che è stata letteralmente mondiale. Ci ha provato De Rossi, un altro simbolo della Serie A e della Nazionale, ma Ventura ha tenuto il punto.

Tornato a Napoli, con i partenopei che nel prossimo turno di campionato sfideranno il Milan, Insigne non riesce ancora a concentrarsi sulla sfida ai rossoneri. Il pensiero resta alla partita con la Svezia e a quanto abbia fatto male quella panchina, proprio perché molti pensano che poteva essere lui l’uomo decisivo.

Intervistato da Il Mattino, l’attaccante del Napoli ha deciso di sfogarsi, di raccontare le proprie emozioni. Lasciando momentaneamente da parte la Serie A. Perché, pur non avendo giocato, Insigne è uno di quelli ad aver accumulato maggiore tensione:

Sono sinceramente e profondamente dispiaciuto per l’Italia. Penso alla squadra, non al mio caso. Da quando ho messo piede in Nazionale ho imparato e accettato le regole del gruppo. Non è importante chi gioca, ma solo il bene dell’Italia. Ho sempre accettato qualsiasi scelta, anche quando ho giocato per pochi minuti. Per questo non voglio fare polemica. La maglia azzurra è un simbolo e voglia indossarla per molti anni ancora.