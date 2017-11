Il weekend sarà pieno di big match: aprono il derby di Roma e Napoli-Milan. La Juventus va in casa della Sampdoria, l'Inter ospita l'Atalanta nel posticipo.

Non ancora smaltita la tremenda delusione dovuta alla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Russia 2018, è arrivato il momento per i tifosi di concentrarsi nuovamente sul nostro campionato e di pensare alle probabili formazioni di Serie A.

Fortunatamente, la 13a giornata si prospetta molto emozionante, con 7 delle prime 8 squadre in classifica che si sfideranno fra di loro nel weekend: sabato si giocheranno il derby fra Roma e Lazio e Napoli-Milan, mentre domenica avremo Sampdoria-Juventus e Inter-Atalanta.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Serie A, gli allenatori dovranno valutare le condizioni dei giocatori tornati dagli impegni con le rispettive Nazionali: la Roma potrebbe fare a meno di Nainggolan, che sarà valutato in queste ore, mentre nella Juventus è in dubbio Cuadrado, tornato acciaccato dal ritiro con la Colombia ma che potrebbe andare almeno in panchina.

Probabili formazioni Serie A e pronostici

Ecco quindi tutte le probabili formazioni di Serie A e i rispettivi sondaggi con i quali potrete fare i vostri pronostici per le partite della 13a giornata, che si giocheranno fra sabato 18 e lunedì 20 novembre.

Roma-Lazio, sabato ore 18:00

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp, Nainggolan, Schick.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Caicedo, Di Gennaro, Felipe Anderson, Wallace.

Napoli-Milan, sabato ore 20:45

Napoli(4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ghoulam, Milik.

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessié, Montolivo, Ricardo Rodriguez; Suso, Bonaventura; Kalinic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Calabria, Conti, Storari.

Crotone-Genoa, domenica ore 12:30

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Simic, Martella; Nalini, Barberis, Mandragora, Stoian; Trotta, Budimir.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kragl, Pavlovic, Tumminello.

Genoa (4-3-2-1): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic, Laxalt; Rigoni, Veloso, Bertolacci; Pandev; Lapadula, Taarabt.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Palladino.

Udinese-Cagliari, domenica ore 15:00

Udinese (4-3-3): Bizzarri; Widmer, Danilo, Nuytinck, Samir; Fofana, Barak, Jankto; De Paul, Maxi Lopez, Perica.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Behrami, Haldfredsson.

Cagliari (3-4-1-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Barella, Cigarini, Padoin; Joao Pedro; Sau, Pavoletti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Benevento-Sassuolo, domenica ore 15:00

Benevento (3-4-2-1): Brignoli; Venuti, Djimsiti, Di Chiara; Letizia, Chibsah, Viola, Lazaar; Ciciretti, Cataldi; Armenteros.

Squalificati: Lucioni.

Indisponibili: Costa, Iemmello.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Sensi, Magnanelli, Missiroli; Politano, Falcinelli, Ragusa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dell'Orco, Duncan, Frattesi, Letschert.

Torino-Chievo Verona, domenica ore 15:00

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Ansaldi; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Belotti, Ljajic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Barreca.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Meggiorini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Sampdoria-Juventus, domenica ore 15:00

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Strinic; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Matuidi; Mandzukic, Dybala, Douglas Costa; Higuain.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

SPAL-Fiorentina, domenica ore 15:00

SPAL (3-5-2): Gomis; Oikonomou, Salamon, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Mattiello; Paloschi, Borriello.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Antenucci, Costa, Meret.

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Sanchez, Veretout; Gil Dias, Simeone, Chiesa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Thereau, Badelj, Laurini.

Inter-Atalanta, domenica ore 20:45

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Vanheusden.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Petagna.

Squalificati: Freuler.

Indisponibili: Bastoni, Schmidt, Spinazzola.

Hellas Verona-Bologna, lunedì ore 20:45

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Caceres, Heurtaux, Souprayen, Fares; Fossati, Zuculini, Bessa; Romulo, Pazzini, Cerci.

Squalificati: Valoti.

Indisponibili: Bianchetti, Kean.

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Krejci.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Francesco.

La classifica dopo 12 giornate

Dopo 12 turni, il Napoli è in testa alla classifica con 32 punti, la Juventus è seconda ad una sola lunghezza di distanza. Insegue l'Inter a quota 30. In coda, ancora 0 punti per il Benevento.