Il derby di Manchester e la Premier League nel mirino dell'attaccante svedese, ai box dall'infortunio patito contro l'Anderlecht. Mourinho: "È un leone, un combattente nato".

8 minuti fa di Antonio Gargano

La Svezia si è qualificata ai Mondiali in Russia nonostante il suo addio alla Nazionale, mentre il Manchester United continua ad aspettarlo a braccia aperte per raggiungere i propri obiettivi in Europa e in Premier League. Ibrahimovic non può ancora scendere in campo, ma l'attesa potrebbe essere più breve del previsto ed esaurirsi nel giro di un mese e mezzo.

Sono passati 7 mesi da quel 20 aprile, quando l'attaccante svedese ha dovuto fare i conti con l'infortunio al legamento crociato nel match di Europa League contro l'Anderlecht. Pur non potendo aiutare direttamente i suoi compagni di squadra, il suo carisma ha svolto un ruolo determinante nella conquista del titolo continentale: in finale contro l'Ajax, la squadra che l'ha lanciato nel panorama internazionale, a Stoccolma, capitale di una nazione che ha trascinato calcisticamente per 15 anni.

Adesso il momento del rientro in campo si avvicina a grandi passi. Ad ottobre, Ibrahimovic ha ripreso ad allenarsi sui campi di Carrington: il programma di recupero procede senza intoppi e Zlatan punta ad accorciare i tempi il più possibile. José Mourinho, che l'ha riabbracciato allo United dopo il rinnovo annuale di quest'estate, l'ha inserito anche in lista Champions, consapevole del contribuito che potrà dargli a breve, non solo in ottica Premier League. Quantificando la tempistica, il manager portoghese spera di averlo entro fine anno:

Sarà a mia disposizione entro la fine del 2017. È un leone, un combattente nato. La rabbia per l'infortunio e per la lontananza dal campo gli sta dando una forza incredibile. Sta tornando.

Mourinho aspetta Ibrahimović per rincorrere il City e la Premier League

L'obiettivo, nemmeno tanto celato, è quello di recuperare entro il 10 dicembre, quando a Old Trafford andrà in scena il derby di Premier League contro il Manchester City. Se Ibrahimovic dovesse farcela sarebbe una grande notizia per i Red Devils, che ritroveranno anche Paul Pogba per la sfida contro il Newcastle.

5 Facebook Twitter Pinterest Il 26 novembre il gol che permette di pareggiare il vantaggio iniziale del West Ham nella partita di Premier League

Facebook Twitter Pinterest In Ucraina, l'8 dicembre contro lo Zorya in Europa League: il 2-0 che chiude il discorso

Facebook Twitter Pinterest Il 2-1 decisivo sul Crystal Palace a Selhurst Park lo scorso 14 dicembre

Facebook Twitter Pinterest Il 26 dicembre all'Old Trafford contro il Sunderland arriva il 2-0 che contribuisce al 3-1 finale

Facebook Twitter Pinterest Il 19 febbraio 2017, il quinto gol sull'asse Pogba-Ibrahimovic che vale il 2-1 sul Blackburn in FA Cup

Freddie Fu, il medico che ha seguito la riabilitazione dello svedese durante i mesi dell'infortunio, gli ha raccomandato di non forzare i tempi di recupero oltre i limiti del suo fisico, considerando l'entità del danno subito e i 36 anni appena compiuti, senza dimenticare i ritmi frenetici della Premier League soprattutto tra dicembre e gennaio. Ma forse c'è un fattore che la medicina non può calcolare: è Zlatan Ibrahimovic.