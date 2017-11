L'attaccante è stato escluso dalla lista dei convocati per la trasferta di domani a Stoccarda: la comunicazione del Borussia Dortmund su Twitter.

un'ora fa di Luca Guerra

La stella del Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang torna a far parlare di sé per il suo comportamento fuori dal terreno di gioco: l'attaccante gabonese è stato infatti escluso dall'elenco dei convocati della formazione della Westfalia per la trasferta di Stoccarda, valevole per la dodicesima giornata della Bundesliga 2017/2018 (in diretta alle 20.30 su FOX Sports).

Un fulmine a ciel sereno per la formazione allenata da Peter Bosz: dopo le bizze dell’estate, nel corso della quale Aubameyang era stato spesso avvicinato al trasferimento ad altri club europei, tra i quali il Milan, l’attaccante classe 1989 aveva messo a segno 15 gol in 17 presenze stagionali con la maglia de Die Schwarzgelben.

A comunicare l'esclusione dalla sfida contro lo Stoccarda, su Twitter, è stata la società. Poche righe, ma significative:

.@Aubameyang7 wurde aus disziplinarischen Gründen für das morgige Spiel aus dem Kader gestrichen. #vfbbvb https://t.co/GoY4cZvskO — Borussia Dortmund (@BVB) November 16, 2017

Parole che hanno scosso l'ambiente della tifoseria legata al Borussia Dortmund, formazione attualmente terza in Bundesliga a 20 punti, -6 dalla capolista Bayern Monaco. La società non ha comunicato i dettagli dell'accaduto, ma non è la prima volta che Aubameyang sale al centro delle cronache per ragioni diverse dalle reti realizzate, ben 135 in 200 presenze con il club tedesco, dove è arrivato nell'estate 2013 dal Saint-Étienne.

In un primo momento sembrava che la scelta fosse stata dettata dalla presenza dell'attaccante a un party tenuto a Barcellona, dove il calciatore era stato per una mini-vacanza di due giorni con la sua ragazza e suo fratello, testimoniata anche su Instagram. I media tedeschi hanno smentito l'ipotesi: lo spostamento in Catalogna è avvenuto durante i giorni di riposo autorizzati per la pausa imposta dalle partite delle nazionali.

A⚡️After a nice trip Let’s Go back Home🔌🔋⚡️🔥🔥 A post shared by Aubameyang (@aubameyang97) on Nov 11, 2017 at 2:43am PST

La decisione di escludere Aubameyang dell'elenco dei disponibili per la partita di Stoccarda è stata presa dall'allenatore Bosz, che deve già far fronte al momento complicato in campionato: il Borussia Dortmund non vince dal 2-1 sul campo dell’Augsburg dello scorso 30 settembre e nelle ultime quattro partite di Bundesliga ha rimediato un pareggio e tre sconfitte.

Già un anno fa, più o meno di questi tempi, Aubameyang fu escluso da una partita del Borussia Dortmund per un atteggiamento non gradito. Era il 2 novembre 2016: fuori contro lo Sporting Lisbona in Champions League per essersi recato a Milano nel giorno di riposo nonostante il “no” dell’allenatore dell’epoca, Thomas Tuchel. Questa volta gli toccherà saltare un match importante nella corsa alla vetta della Bundesliga.