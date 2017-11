L'attaccante del Manchester City si è sentito male fra primo e secondo tempo dell'amichevole contro la Nigeria ed è stato subito trasportato in ospedale.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

Brutto spavento per Sergio Aguero mentre era con la sua Nazionale. L'attaccante del Manchester City ha accusato un malore durante l'intervallo dell'amichevole giocata (e persa) ieri sera dall'Argentina contro la Nigeria.

Il Kun era partito titolare nell'Albiceleste e aveva anche segnato la rete del momentaneo 2-0 a favore della squadra di Sampaoli, che nella ripresa è stata però travolta dagli africani, capaci di rimontare e vincere addirittura per 4-2.

Fra primo e secondo tempo, il centravanti è svenuto nello spogliatoio dell'Argentina, motivo per cui è stato sostituito da Benedetto. La Federazione ha comunicato che Aguero è stato prontamente portato in ospedale per ulteriori controlli, mentre il Manchester City ha fatto sapere che sarà visitato dai medici del club in vista della prossima partita di Premier League.

Premier League, malore per Aguero con l'Argentina

Aguero, che negli scorsi giorni aveva dichiarato di avere ancora problemi di respirazione e dolori al costato per via dell'incidente in auto in cui è stato coinvolto circa un mese e mezzo fa, ha iniziato a vomitare appena tornato negli spogliatoi. Dopo aver avuto anche un mancamento, è stato trasportato nell'ospedale di Krasnodar, città dove si è giocata l'amichevole fra Argentina e Nigeria.

L'AFA ha fatto sapere che Aguero ha svolto degli accertamenti a scopo precauzionale. Ad essere preoccupati per le condizioni del Kun non erano solo i tifosi argentini ma anche quelli del Manchester City poiché dal suo ritorno, il numero 10 dei Citizens è stato fondamentale per proseguire la marcia inarrestabile della sua squadra sia in Premier League che in Champions League.

Proprio il City ha rilasciato un comunicato in serata in cui ha tranquillizzato i suoi sostenitori: le prime voci parlavano anche di uno svenimento per Aguero, ma il club ha chiarito che questo non è successo e che dopo il suo ritorno, il team medico effettuerà altri controlli per dare l'ok alla sua convocazione in vista della prossima giornata di Premier League.