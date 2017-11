"Vae Victis!". "Guai ai vinti", lo insegnò un barbaro del Nord ai Romani, dopo avergli saccheggiato la città. In ottemperanza alla spietatezza con cui i popoli germanici hanno trattato gli eserciti sconfitti, i nostri rivali del piano di sopra si sono fatti fragorose risate all'eliminazione dell'Italia dai Mondiali di Russia. Basti buttare un occhio ai titoli della Bild o ai tweet di Michael Ballack, l'eterno secondo.

D'altra parte, sono state altrettanto numerose le voci di chi si è detto sinceramente dispiaciuto per l'assenza degli azzurri. Diego Maradona, per esempio, avrebbe fatto volentieri a meno di una Coppa del Mondo depauperata di un protagonista storico, e con lui molti argentini, se abbiamo bene interpretato i titoli della stampa nazionale, spesso riguardosa nei confronti dell'antica patria di origine del 50% della popolazione.

Ma è dalla Germania che arriva la pacca sulla spalla più inattesa, quella di Joachim Low. Il commissario tecnico tedesco non è affatto felice all'idea di lanciarsi alla conquista di un leggendario bis mondiale senza incontrare il suo più caro nemico sulla strada.

A margine dell'amichevole pareggiata per 2-2 dalla sua Germania contro la Francia, il ct campione del mondo in carica ha così commentato la debacle azzurra:

Congratulazioni alla Svezia. Ho visto la partita, si sono difesi bene e hanno dato tutti. Ma è triste per l'Italia. Secondo me un grande torneo senza gli azzurri perde qualcosa, così come se a non qualificarsi fosse stata la Germania, o Francia, Brasile, Argentina. Sarei stato felice se al Mondiale ci fossero stati anche gli italiani