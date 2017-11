Italia, apertura Ancelotti: un ruolo anche per Paolo Maldini?

L'ex tecnico del Bayern Monaco è in pole position per sostituire Ventura sulla panchina della Nazionale, mentre si studia un ruolo anche per la bandiera del Milan.

3 condivisioni 5 stelle

un'ora fa di Alberto Casella

Share Condividi Twitta

Share Condividi Twitta