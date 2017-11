Con l'infortunio di Ghoulam il Napoli cerca un esterno di difesa: si pensa al croato Vrsaljko. Il suo procuratore sta trattando la cessione con l'Atletico Madrid.

14 minuti fa di Elmar Bergonzini

Bisogna solo aspettare. Nel frattempo però bisogna agire. Fino a gennaio il Napoli non potrà sostituire Faouzi Ghoulam, ma appena aprirà il calciomercato dovrà avere il sostituto pronto. Proprio questa l’intenzione della società partenopea che ha scolpito un nome in cima alla lista dei desideri.

Si tratta di Sime Vrsaljko, esterno di difesa (ex Genoa e Sassuolo) che è attualmente sotto contratto con l’Atletico Madrid. Con Simeone il croato non gioca molto (appena cinque presenze stagionali fra campionato e coppa), al punto che, non volendo rischiare di perdere il Mondiale, è disposto a trasferirsi.

Passare al Napoli durante la finestra invernale del calciomercato sarebbe un’ottima occasione per Vrsaljko, che avrebbe quindi modo di giocare in un club in lotta per lo scudetto e che è impegnato anche in campo internazionale (Champions o Europa League che sia). La buona notizia è che l’Atletico Madrid non sembra deciso a trattenerlo, anzi…

Calciomercato Napoli, si stringe per Vrsaljko

Stando a quanto riportato da Radio Crc, Giuseppe Riso, che cura gli interessi di Vrsaljko, è andato a Madrid proprio per trattare la cessione del suo assistito al Napoli. Bisogna ancora capire i costi dell’operazione, ma gli spagnoli, a serio rischio eliminazione in Champions League, sono disposti a cedere.

Conferme che l’operazione di calciomercato sia possibile arrivano perfino dal presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo Torres, intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

Non abbiamo ancora avuto contatti col Napoli, ma non escludo che il club si faccia vivo per portarlo in Italia fin da gennaio. Per noi sarà importante rispettare il desiderio del giocatore.

E lui vuole il Napoli, anche perché altrimenti il suo procuratore non si sarebbe mosso. Bisogna solo aspettare gennaio. Nel frattempo però bisogna agire.