Per allungare la panchina del Real Madrid, Ronaldo ha un nome buono da prendere sul mercato: il suo primo colpo sarebbe il talento del Tottenham Dele Alli.

28 minuti fa di Elmar Bergonzini

Nel momento di difficoltà i problemi si devono affrontare. Il Real Madrid, che da due anni domina il calcio europeo, si ritrova improvvisamente a inseguire. Sia in campionato che in Champions League. Cristiano Ronaldo nelle passate settimane ha sottolineato che dopo le cessioni, nel calciomercato estivo, di gente come Morata e James Rodriguez, la panchina è troppo corta. Ora torna alla carica con un’idea.

Stando a quanto riportato da Don Balon, il portoghese, che pure non sta vivendo un inizio di stagione particolarmente esaltante, avrebbe ovviamente ancora grande peso all’interno dello spogliatoio del Real Madrid. Al punto che sarebbe andato dal presidente Florentino Perez con un consiglio di calciomercato.

Secondo Cristiano Ronaldo il colpo giusto per rivitalizzare il Real Madrid sarebbe Dele Alli. Il centrocampista classe 1996 del Tottenham in questa stagione ha già segnato tre gol (su 10 partite) in Premier League, 7 in 13 gare considerando tutte le competizioni. Numeri impressionanti per un giocatore che gioca in un campionato di livello come quello inglese.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo stravede per Dele Alli

La trattativa di calciomercato non sarebbe semplice, perché Dele Alli non vale meno di 120 milioni. Il Real Madrid è però una delle poche società al mondo in grado di strapparlo al Tottenham. Proprio per questo Cristiano Ronaldo avrebbe fatto il suo nome al presidente Florentino Perez, convinto che sia il giocatore giusto per sostituire Modric.

Proprio questo è un altro ostacolo nella trattativa di mercato. Dele Alli sarebbe di fatto un alter ego del croato, e riuscire a farli giocare insieme non sarebbe semplicissimo. Ronaldo, come detto, vorrebbe una panchina più lunga, forse però è più giusto sistemare prima i buchi lasciati in altri ruoli. Ma se ne può parlare. D’altronde nei momenti di difficoltà i problemi si devono affrontare.