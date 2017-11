Argentina, pesante ko contro la Nigeria. Maradona: "Voglio tornare"

Albiceleste sconfitta per 4-2, Sampaoli non convince. El Pibe de Oro alza la voce: "Stanno buttando via il nostro prestigio". E pubblica la sua percentuale di vittorie...

un'ora fa di Francesco Bizzarri

L’Argentina di Jorge Sampaoli non convince. La sconfitta contro la Nigeria in amichevole per 4-2 ha fatto infuriare Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro, sui social, si è lasciato andare ad uno sfogo. E pensa di tornare sulla panchina dell’Albiceleste. A Krasnodar, senza Messi, la prima mezz’ora di Aguero e compagni è anche buona. Dopo 36’ sono avanti di due gol grazie a Banega e al Kun. Iheanacho la riapre, Iwobi pareggia i conti. Poi il tracollo finale: Idowu e ancora Iwobi (bellissimo il tunnel a Mascherano) ribaltano definitivamente la situazione. Maradona non ha resistito: brutta figura della sua Nazionale, non si può andare avanti così. Vorrebbe tornare ad allenarla lui: il suo appello è chiaro ed è rivolto soprattutto ai tifosi argentini. Argentina, Maradona e Messi al Mondiale del 2010 Argentina, Maradona chiede di tornare Maradona oggi è tecnico del Dibba Al-Fujairah SC, club degli Emirati Arabi. È tornato ad allenare dopo 5 anni dall’ultima esperienza sulla panchina dell’Al Wasl. Prima ancora ha portato l’Argentina nel biennio 2008-2010 a giocarsi un Mondiale in Sudafrica. L'avventura finì ai quarti di finale contro la Germania. Poi l’addio. Diego oggi ha voglia di tornare: Chi ha vinto di più? Traiamo nel nostre conclusioni. Sono furioso perché stanno buttando via il nostro prestigio. Ma i ragazzi non hanno colpa. Io voglio tornare. Messaggio chiaro e tondo accompagnato anche da una tabella con le statistiche degli ultimi ct dell’Argentina, con Maradona primo nella percentuale di vittorie conquistate. Insomma, proposta scritta con curriculum. E lo sfogo sembra ad orologeria: Sampaoli non ha mai convinto. Sia per la qualità del gioco espresso dalla squadra che per le scelte sulle convocazioni. Una su tutte: la mancata chiamata ad Higuain. Quien gano más??.. saquemos nuestras Conclusiones, yo estoy caliente porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpa. YO QUIERO VOLVER!!! A post shared by Diego Maradona Oficial (@maradona) on Nov 14, 2017 at 11:11am PST

