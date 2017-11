Finisce a reti bianche l'amichevole di lusso tra Inghilterra e Brasile.

Prove di Mondiale a Wembley. Inghilterra e Brasile, già qualificate per Russia 2018, si sfidano per un'amichevole di lusso. Gli inglesi sono reduci dallo 0-0 contro la Germania, i verdeoro dalla vittoria per 3-1 contro il Giappone firmata Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus.

Finisce 0-0. La Selezione del ct Tite fa la partita ma non riesce a sfondare il muro britannico. In campo, tra le fila della Seleção, c'erano tutti i big: da Neymar a Coutinho passando per Dani Alves, Marcelo e Gabriel Jesus. Southgate si presentava invece con la coppia Vardy-Rashford a formare il tandem d'attacco.

Altro 0-0 per l'Inghilterra dopo quello con la Germania

Nel primo tempo da segnalare i tiri dalla distanza di Dani Alves (terminato abbondantemente a lato della porta difesa di Hart) e Neymar (alto sopra la traversa), e un colpo di testa di Gabriel Jesus neutralizzato da Hart. L'Inghilterra è tutta in un lampo di Rashford che però sbatte contro Alisson.

Non cambia il leitmotiv nella ripresa, i verdeoro gestiscono il pallone e Coutinho va vicino al gol trovando Hart sulla sua strada. Poi ci prova Fernandinho da fuori, il suo destro scheggia il palo. L'ultima occasione verdeoro è per Paulinho che riceve da Neymar e calcia col destro, Hart risponde ancora presente. L'Inghilterra potrebbe fare il colpaccio nei minuti di recupero ma Abraham non arriva puntuale sul cross di Walker.