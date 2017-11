Durante il pre-partita dell’amichevole internazionale tra Inghilterra e Brasile, ai microfoni di Fox Sports (canale 204, Sky), ha parlato l’ex difensore della Roma e della Seleçao, Aldair.

Aldair parla dell'Italia e della clamorosa eliminazioni dai playoff per il Mondiale:

Quando ci sono risultati così negativi si vorrebbe sempre cambiare tutto e invece servirebbero tranquillità e pazienza, ma soprattutto la voglia di lavorare di più con i giovani per cercare di metterli in prima squadra. Bisogna che i giornalisti e i tifosi abbiano un po' più di pazienza con questi ragazzi. Alla fine credo che l’Italia tornerà protagonista come lo è sempre stata