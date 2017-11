Il presidente della Liga annuncia l'introduzione della moviola e "conferma" che Messi e Cristiano Ronaldo continueranno a giocare in Spagna.

un'ora fa di Paolo Cola

Non sarà servita a evitare l'Apocalisse - e, d'altra parte, come avrebbe potuto? - ma è indubbio che il/la Var sia da considerarsi uno degli elementi di maggior successo di questa stagione calcistica italiana. Non sono mancate le lamentele, peraltro del tutto minoritarie, e numerosi sono stati gli appelli a meglio calibrarne l'utilizzo, ma dopo meno di tre mesi è già diventato impensabile un passo indietro, a una Serie A priva di nume tutelare.

Come sempre accade, una valida cartina tornasole della buona riuscita di un esperimento è il fatto che altri intendano replicarlo. Ed è notizia di oggi che la Var, dall'anno prossimo, sarà introdotta anche nella Liga spagnola, forse il campionato più importante del mondo in questo momento (separatismo catalano permettendo).

Ad annunciarlo è stato il presidente della lega stessa, Javier Tebas. Un endorsement ancora più significativo, se pensiamo che lo stesso Tebas, fino a poco tempo fa, si era detto poco convinto della Var:

L'anno prossimo avremo la Var nella Liga, non c'è alcun dubbio. Ci stiamo muovendo molto velocemente a questo proposito e presto saremo pronti

Tebas su Messi e Cristiano Ronaldo

Getty Messi e Ronaldo, pezzi inestimabili per la Liga

Tebas era in vena di dichiarazioni esplosive, e durante la stessa conferenza stampa si è divertito a delineare il futuro dei due attori più importanti del suo palcoscenico, Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Prima è stata la volta della Pulce argentina:

Messi ha già rinnovato il suo contratto con il Barcellona. I contratti sono ufficiali quando si firmano, non quando si annunciano, e Messi ha già firmato. Se mi hanno detto la verità, ha già firmato

Sistemato Leo, è il turno di Cristiano Ronaldo, un altro che Tebas non vorrebbe mai vedere lontano dalla Liga, e con ottime ragioni:

Cristiano Ronaldo se ne vuole andare? Non so, è la diciannovesima volta che dice che se ne va, dunque non saprei cosa dire. Ha molti anni di contratto con il Real Madrid e non credo voglia chiudere il suo ciclo.

Attorno al possibile addio di Ronaldo al Real Madrid circolano da tempo voci insistenti, l'ultima delle quali risale a ieri sera, da un'indiscrezione del programma televisivo El Chiringuito.