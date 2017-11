L'ex attaccante del Torino attacca pesantemente su Twitter il suo ex allenatore: "Vali meno di zero, non sai cosa sia la dignità".

2 ore fa

Tutti contro Gian Piero Ventura. All'indomani della clamorosa eliminazione dell'Italia dai playoff per il Mondiale, non si contano neanche gli attacchi al commissario tecnico, ritenuto principale responsabile di questo disastro sportivo.

L'ultimo per ordine di arrivo è quello di Rolando Bianchi, ex attaccante del Toro che è stato allenato da Ventura proprio in granata nelle stagioni 2011/2012 e 2012/2013. Tra i due non scorre buon sangue, la cosa è nota.

L'esperienza in Piemonte del classe '83 è terminata proprio a causa del tecnico genovese che ha spinto affinché il contratto di Bianchi non venisse rinnovato. Su Twitter il giocatore ci è andato giù pesante: "Vali zero, zero proprio!". Poi ha commentato così la notizia di una buonuscita di 700mila euro richiesta da Ventura: "Si chiama dignità, termine a te sconosciuto".

Il tweet di Bianchi contro Ventura