Che Mondiale sarà senza Italia? La domanda non riguarda esclusivamente i tifosi azzurri: era da 60 anni infatti che la Nazionale partecipava alla fase finale della coppa del mondo, dal 1962 al 2014 (14 edizioni consecutive). Solo in altre due occasioni il Tricolore non ha sventolato durante la manifestazione calcistica per eccellenza: nel 1930, prima edizione dei Mondiali, e nel 1958.

Una novità che lascia interdetti tutti gli appassionati di sport. Nonostante le difficoltà palesate negli ultimi mesi dalla squadra guidata da Ventura, nessuno osava pensare che l'Italia avrebbe perso i playoff Mondiali contro la Svezia. Invece è bastato un tiro deviato nella partita d'andata a far sprofondare nel baratro il movimento calcistico del nostro Paese.

Le lacrime di Buffon, la rabbia di De Rossi, la rassegnazione di Barzagli. Una serata davvero troppo amara per l'Italia. Un epilogo inaspettato che ha lasciato il segno anche all'estero: le prime pagine dei quotidiani internazionali, sportivi e non, hanno sottolineato l'eliminazione della Nazionale nei playoff Mondiali da parte della Svezia. E c'era da aspettarselo.

#WCQ | FT

🇮🇹Italy 0-0 Sweden🇸🇪 (0-1 agg)

Sweden give their all to hold off an Italian onslaught and triumph on aggregate, booking their ticket to Russia.https://t.co/SpQDWJq93q pic.twitter.com/hGK3b8C4jd