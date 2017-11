Italia, Gentile: "Che umiliazione, la Svezia non sa neanche rinviare"

Di Biagio, Ancelotti, Guidolin, Conte, Allegri e Roberto Mancini: questi i profili più quotati negli ultimi giorni per prendere in carico la panchina della Nazionale. Voi chi scegliereste?

Dopo la disfatta contro la Svezia si apre il toto nomi per il successore di Ventura

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK