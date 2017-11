Intercettato da un inviato de Le Iene, il ct dell'Italia risponde a precisa domanda e poi nega tutto all'Ansa: "Mai detto questo".

0 condivisioni 0 stelle

17 minuti fa di Luca Guerra

ll giorno dopo l'eliminazione per mano della Svezia e la conseguente certezza di non prendere parte ai Mondiali 2018 in Russia, in casa Italia ci si interroga sul destino di Gian Piero Ventura. Il Commissario Tecnico, legato da contratto alla Federazione fino al 30 giugno 2018 (il prolungamento stipulato fino al 2020 è stato annullato dal mancato approdo alla prossima Coppa del Mondo), aveva spiegato in conferenza stampa a San Siro le sue intenzioni di confrontarsi con i vertici federali. Fase di stallo, in attesa di decisioni ufficiali.

Questa mattina intanto il ct è atterrato dall'aeroporto di Linate a Bari, città di origine di sua moglie, intorno alle 13.25: sul volo anche l'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis. Un video testimonia l'accaduto: la "Iena" avvicina Ventura, che più volte chiede educazione e cerca di tenere a distanza il suo interlocutore, e gli pone una domanda circostanziata. "Con educazione, si dimette o no? Ce lo promette?". La risposta del selezionatore azzurro è stata sintetica: "Sì".

Parole pronunciate in un'atmosfera concitata, presto rimbalzate in rete, che di fatto restano l'unica traccia visibile del ritorno di Ventura in Puglia: all'arrivo all'aeroporto di Bari, il Commissario Tecnico dell'Italia ha evitato telecamere e microfoni presenti nell'area, lasciando lo scalo Karol Wojtyła attraverso il varco doganale e con la scorta delle forze dell'ordine.

"Si dimette o no? Ce lo promette?" "Sì".

Questa sera a #LeIene Gian Piero Ventura promette di dimettersi da allenatore della Nazionale Italiana. pic.twitter.com/10YLbrwyYi — Le Iene (@redazioneiene) November 14, 2017

Italia-Svezia, Ventura a Le Iene: "Mi dimetto", poi nega di averlo detto

Un day-after convulso per Ventura: mentre il Commissario Tecnico dell'Italia atterrava a Bari per cercare di smussare l'amarezza per la storica eliminazione dalla corsa ai Mondiali tra la propria abitazione e quella dei suoceri, i vertici federali discutevano del suo futuro, per il quale sono attese comunicazioni in merito nelle prossime ore.

Lo stesso selezionatore ha successivamente negato con un sms all'Ansa di avere annunciato dimissioni all'inviato delle Iene: "Non ho mai detto questo". Una smentita che appare in contrasto con quanto contenuto nel video diffuso da Le Iene: a meno di 24 ore dalla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2018, la tensione intorno a Ventura resta elevata. Di certo c'è che il ct non ha ancora presentato le proprie dimissioni dalla guida della Nazionale.