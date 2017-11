L'amarezza non si placa, aumenta all'indomani della disfatta. L'Italia non va oltre lo 0-0 contro la Svezia e manca l'accesso alla fase finale del Mondiale: non succedeva dal 1958.

Tra i tanti commenti del post-partita spicca quello di Claudio Gentile alla Gazzetta dello Sport. Il difensore campione del Mondo nel 1982 sbotta:

Per noi è un'umiliazione non andare in Russia, questi (dice rivolegendosi alla Svezia, ndr) non sanno fare neanche un rinvio. Noi abbiamo continuato a fare cross contro una difesa che ha tutti giocatori alti un metro e novanta. In questi casi o fai gli uno-due al limite dell’area o i palloni sono tutti loro. Oltre alla stazza, loro erano anche ben posizionati. Ovviamente non sono dei fenomeni. Sullo 0 a 0 serve chi saluta l'uomo, serviva Insigne al posto di Darmian. Può succedere di non passare, ma non così.