In diretta esclusiva sul canale 204 di Sky l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Brasile: appuntamento martedì 14 novembre dalle 20.30

6 ore fa

In vista dei prossimi Mondiali in Russia si fanno spazio le amichevoli internazionali di due selezioni già qualificate alla fase finale. Fox Sports propone in esclusiva per gli abbonati Sky l’amichevole internazionale tra Inghilterra e Brasile in programma martedì 14 novembre alle 21.00 con la telecronaca a cura di Stefano Borghi e Federico Balzaretti. Appuntamento già dalle 20.30 con lo studio pre-partita che vedrà protagonisti Francesco Guidolin e l’ex difensore del Brasile e della Roma Aldair Nascimento Do Santos.