FOX Sports ti porta al San Mamés: vinci #LaLigaExperienceFOX!

Fino al 26 novembre partecipa al concorso #LaLigaExperienceFOX: puoi vincere l'esperienza unica di un weekend targato Liga e assistere ad Athletic Bilbao-Real Madrid!

Il clima magico del San Mamés, sul prato verde i campioni di Spagna (d'Europa e del mondo) in carica del Real Madrid e l'Athletic Bilbao dell'immortale Aritz Aduriz.

Sarà una spettacolo che potrete ammirare il 2 dicembre 2017 in TV su FOX Sports, ma se vi dicessimo che avete la possibilità di seguirla dalle tribune? Proprio così, FOX Sports vi porta al San Mamés per un'esperienza unica. Assisterete alla partita, visiterete lo stadio e la città: un weekend di immersione totale nell'atmosfera della Liga!

Vinci #LaLigaExperienceFOX: il regolamento

Fino al 26 novembre 2017 potrete partecipare a #LaLigaExperienceFOX collegandovi al sito internet www.foxsports.it.

Consulta qui il regolamento completo.

Tre semplici mosse per provare a vincere

Per partecipare al concorso, vai a questo link. Una volta completata la registrazione, ti sarà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo da te indicato nel form.

Tutto qui? Per incrementare le tue possibilità di vincita, invita i tuoi amici a registrarsi al concorso. Per ogni amico invitato che si registra al concorso (utilizzando lo stesso link con il quale è stato invitato), il tuo nominativo sarà inserito una volta in più nel file valido per l’estrazione. Anche gli amici che inviterai dovranno essere maggiorenni.

I premi

Cosa si vince? Per i primi due estratti una vera Liga Experience!

biglietto in Tribuna per la partita Athletic Bilbao–Real Madrid prevista indicativamente del 02/12/17 a Bilbao;

volo aereo a/r in classe economica dall’aeroporto più vicino alla residenza del vincitore (a discrezione della società promotrice e secondo disponibilità) a Bilbao;

transfer a/r tra l’aeroporto e l’hotel a Bilbao;

pernottamento di n. 2 notti in una camera standard + prima colazione, in hotel 4*;

pranzo e cena (menù a discrezione della società promotrice) durante il soggiorno, in hotel o in altro ristorante della città o allo stadio;

tour guidato per visitare lo stadio di San Mamès e la stanza dei trofei che verrà effettuato il giorno stesso della partita (prima dell’inizio); durante il tour il vincitore potrebbe avere la possibilità di incontrare i giocatori negli spogliatoi (questa possibilità è soggetta alla disponibilità dei club e non è garantita);

tour della città;

merchandise di LaLiga + maglia e sciarpa dell'Athletic Bilbao + maglia e sciarpa del Real Madrid, occhiali da sole e zainetto.

Ok, cosa aspetti? Prova a vincere una vera Liga Experience!