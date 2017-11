Il campionato mondiale di rally è arrivato all'ultimo appuntamento della stagione.

0 condivisioni 0 stelle

8 ore fa di Andrea Crugnola

Siamo arrivati all'ultima gara del 2017 della stagione WRC. Anche se il campionato, come ben sappiamo, è già stato assegnato in Galles, dove Ogier si è confermato campione del mondo per la quinta volta consecutiva e alla M-Sport è andato il titolo costruttori.

La gara australiana è famosa per avere un fondo parecchio ghiaioso, sarà quindi molto difficile vincere per i piloti che partiranno nelle prime 3-4 posizioni. Attenzione alla prova denominata "Nambucca", la più lunga della gara con i suoi 48.89 km: chi vorrà concludere sul primo gradino del podio, sarà obbligato a fare qui la differenza.

Ma tutte le prove speciali australiane sono mediamente veloci e strette – come abbiamo visto durante gli anni - ed è facile cadere in errore. Chissà se in Australia il pentacampione iridato sarà in condizione di sciogliere i dubbi sul proprio futuro. Che farà Ogier? Resterà in M-Sport? Deciderà di lasciare e dedicarsi alla famiglia? Si farà allettare da qualche sirena dell’ultima ora? Non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per avere risposta. Intanto prepariamoci a seguire il via della gara e a gustarci l'ultimo appuntamento del più bel campionato del mondo degli ultimi 10 anni. Il Nuovo Galles del Sud è già qui.