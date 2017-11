Max Holloway ha un nuovo avversario: dopo l'infortunio occorso a Frankie Edgar il campione pesi piuma affronterà nuovamente José Aldo a UFC 218.

8 ore fa di Massimiliano Rincione

Una seconda chance piovuta dal cielo. José Aldo, reduce dalla sconfitta contro Max Holloway in quel di UFC 212, avrà subito l'opportunità di rifarsi: l'infortunio occorso al title contender Frankie Edgar ha permesso al brasiliano di guadagnare una nuova opportunità titolata. Main event salvato, quello del prossimo 2 dicembre, con la Little Caesars Arena di Detroit (Michigan) che potrà vantare un incontro di cartello di tutto rispetto.

BUT WAIT - THERE'S MORE!@BlessedMMA will defend his belt for the first time ... against the guy he took it from! @JoseAldoJunior steps into the main event at #UFC218! pic.twitter.com/eVo8yjw0vA — UFC (@ufc) November 12, 2017

Cancellato dunque l'impegno precedentemente preso da Aldo, che in principio avrebbe dovuto sfidare Ricardo Lamas a UFC on FOX 26, evento che troverà luogo il prossimo 16 dicembre a Winnipeg (Canada). Ad affrontare "Bully" sarà il messicano Yair "El Pantera" Rodriguez, reduce dalla sconfitta contro Frankie Edgar e che chiuderà un cerchio distrutto proprio dal fighter di origini italiane. Per Aldo arriva dunque l'occasione della redenzione, dopo le feroci critiche mosse da parte di chi, forse incautamente, ha parlato di un combattente ormai al tramonto della sua carriera. Una eventuale vittoria sull'hawaiano rilancerebbe senza dubbio l'immagine di "Scarface", il quale sembra - a tratti - essere ancora vittima del contorto mindgame patito nella rivalità con Conor McGregor.

In un match in cui fondamentalmente è Holloway ad avere tutto da perdere, il campione pesi piuma dovrà stare attento a non farsi sorprendere dall'aggressività del rappresentante della Nova Uniao, che in caso di nuova disfatta direbbe probabilmente addio ad ulteriori sogni titolati in maniera definitiva. Una nuova caduta porterebbe infatti UFC a non concedere altre chance per la cintura ad Aldo, che - salvo clamorosi filotti - mancherebbe l'ultima opportunità importante della propria vita.

UFC: il bivio di José Aldo

La carriera sportiva di José Aldo, con l'annuncio del rematch contro Max Holloway, si è momentaneamente fermata ad un bivio. Il brasiliano ha la possibilità di tornare sulla cresta dell'onda, riportando a casa quella che per lunghi tratti è stata la sua cintura. Ovviamente però prerogativa imprescindibile sarà la vittoria, con una sconfitta che rischierebbe di catapultare l'ex campione in un abisso simile a quello vissuto dal compagno del team Renan Barao. L'ex campione pesi gallo è piombato in un vortice di insuccessi che pare essere senza uscita, anche a causa di una durezza mentale persa a seguito della distruzione della propria legacy. José Aldo sarà protagonista del medesimo destino? Oppure riuscirà a tirar fuori grinta e orgoglio, risollevandosi e tornando il fighter che tutti ricordano? Per avere tutte queste risposte basterà attendere poco meno di un mese!