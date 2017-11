Risultati e classifica Serie B: il Palermo vince e torna in testa

Serie B, la Salernitana si dimentica Alex: recuperato in autogrill

Il ricongiungimento è avvenuto in corsa, precisamente all'autogrill di Faenza dove Alex si è riunito al resto del gruppo.

Il portoghese era impegnato nel test antidoping, ma il club granata è salito ugualmente sul pullman e si è messo in marcia. Una volta accortosi di esser rimasto solo, il giocatore ha chiamato i dirigenti Fabiani e Bianchi per essere recuperato.

Abbandonato al Manuzzi. Il protagonista di questa storia è Alexandre Henrique Gonçalves Freitas, attaccante della Salernitana che è stato dimenticato nell'impianto romagnolo dopo il 3-3 con il Cesena nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie B .

È successo domenica dopo il 3-3 in casa del Cesena: il giocatore era impegnato nel test antidoping ed è stato "dimenticato" allo stadio Manuzzi.

