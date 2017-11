È successo durante il match Qatar-Iraq valido per i playoff dell'Asia Championship Under 19: l'eroe inatteso si chiama Nasser Abdulsalam.

7 ore fa

A Doha si sta giocando la partita tra Qatar e Iraq valida per i playoff dell'Asia Championship Under 19. Dopo che i tempi regolamentari e i supplementari sono terminati sull'1-1, si va ai calci di rigore. Qui diventa protagonista il portiere del Qatar, Shehab Mamdouh Ellethy, che para il penalty decisivo e fa impazzire di gioia i suoi.

Una gioia effimera, perché l'arbitro ferma tutto: il portiere si è mosso in anticipo, il rigore va ribattuto. Non finisce qui. L'estremo difensore, già ammonito, si vede sventolare in faccia il secondo giallo e viene quindi espulso. Tra i pali va il capitano Nasser Abdulsalam, di ruolo centrocampista.