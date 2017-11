Torna il campionato e lo fa con un sabato esplosivo: alle 18 il derby di Roma, in serata Napoli-Milan.

2 condivisioni 0 stelle

2 ore fa

Dopo la pausa, torna il campionato. Il prossimo turno Serie A si apre con due grandi sfide: sabato alle 18 andrà in scena all'Olimpico il derby Roma-Lazio, mentre alle 20.45 il Napoli sfida il Milan di Montella.

I tre punti in palio nella stracittadina della Capitale potrebbero sancire una volta per tutte le legittime aspirazioni dei giallorossi o dell'undici di Simone Inzaghi.

Al San Paolo, invece, il Napoli è obbligato a vincere per riprendere il ritmo scudetto. I rossoneri da par loro hanno già tanta strada da recuperare, e un ulteriore stop sgretolerebbe probabilmente i residui sogni di alta classifica.

Prossimo turno Serie A, 13^ giornata

Il prossimo turno Serie A prosegue alla domenica alle 12.30 con la sfida salvezza tra Crotone e Genoa. Poi, le partite delle 15: occhi puntati su Genova, dove la Juventus è attesa dalla difficile sfida contro la Sampdoria. Il Benevento ospita il Sassuolo, il Torino cerca i tre punti con il Chievo, la Fiorentina vuole tornare alla vittoria a Ferrara contro la Spal. Chiudono questo slot Udinese e Cagliari.

Il posticipo serale della domenica è quello di San Siro, tra Inter e Atalanta, la 13^ giornata si chiude lunedì 20 novembre alle 20.45: al Bentegodi si gioca Hellas Verona-Bologna.

Sabato 18 novembre, ore 18 - Roma vs Lazio

Sabato 18 novembre, ore 20.45 - Napoli vs Milan

Domenica 19 novembre, ore 12.30 - Crotone vs Genoa

Domenica 19 novembre, ore 15 - Benevento vs Sassuolo

Domenica 19 novembre, ore 15 - Sampdoria vs Juventus

Domenica 19 novembre, ore 15 - Spal vs Fiorentina

Domenica 19 novembre, ore 15 - Torino vs Chievo

Domenica 19 novembre, ore 15 - Udinese vs Cagliari

Domenica 19 novembre, ore 20.45 - Inter vs Atalanta

Lunedì 20 novembre, ore 20.45 - Verona vs Bologna

Dopo aver conosciuto le sfide del prossimo turno Serie A, uno sguardo alla classifica. Nonostante il pareggio di Verona contro il Chievo, il Napoli mantiene il primo posto, ma vede assottigliarsi a un solo punto il vantaggio sulla prima inseguitrice.

Al secondo posto non c'è più l'Inter, fermata sul pareggio dal Torino, ma la Juventus, vittoriosa sul Benevento. A 28 punti, ma con una partita da recuperare, la Lazio, seguita dalla Roma (anche per i giallorossi una partita in meno).

In coda, i tre punti permettono a Cagliari, Udinese e Crotone di staccarsi dalle ultime della graduatoria: Spal (9 punti) e Sassuolo (8), mantengono un esiguo vantaggio su Genoa e Verona (6). Ancora alla ricerca del primo punto della propria storia in Serie A il Benevento, inchiodato a zero da dodici giornate.