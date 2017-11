Prossimo turno Premier League: 12^ giornata

Il big match è quello tra Gunners e Spurs. Il Manchester City ospite del Leicester, il Manchester United contro il Newcastle

0 condivisioni 0 stelle

39 minuti fa

La dodicesima giornata di Premier League prende il via sabato 18 novembre con la grande sfida tra Arsenal e Tottenham (ore 13.30). Ultima chiamata per i Gunners per non perdere ulteriore terreno sulle prime in classifica, mentre gli Spurs vogliono i tre punti e provare a dare fastidio in vetta al Manchester City.

I Citizens scenderanno in campo alle 16, sul campo del Leicester che non perde da 6 turni, ma gli uomini di Guardiola non hanno nessuna intenzione di interrompere il ritmo forsennato che stanno tenendo in campionato. Nel prossimo turno Premier League appuntamento impegnativo anche per il Manchester United, che ospita il Newcastle di Benitez, mentre il Chelsea è atteso sul campo del West Brom.

Prossimo turno Premier League che riserva anche un'altra sfida affascinante, Liverpool-Southampton. Interessante capire come reagirà il West Ham a Watford nel primo impegno post-Bilic (domenica alle 17), completano il turno Bournemouth-Huddersfield, Burnley-Swansea, Crystal Palace-Swansea, Brighton-Stoke City.

Sabato 18 novembre, ore 13.30 - Arsenal vs Tottenham

Sabato 18 novembre, ore 16 - Bournemouth-Huddersfield

Sabato 18 novembre, ore 16 - Burnley vs Swansea

Sabato 18 novembre, ore 16 - Crystal Palace vs Everton

Sabato 18 novembre, ore 16 - Leicester vs Manchesteer City

vs Manchesteer City Sabato 18 novembre, ore 16 - Liverpool vs Southampton

Sabato 18 novembre, ore 16 - West Brom vs Chelsea

Sabato 18 novembre, ore 18.30 - Manchester United vs Newcastle

Domenica 19 novembre, ore 17.00 - Watford vs West Ham

Lunedì 20 novembre, ore 21 - Brighton vs Stoke City

Nella classifica di Premier League continua il dominio del Manchester Cty: i Citizens (31 punti), tengono a distanza di sicurezza la coppia formata da Tottenham e Manchester United (23 punti). A ruota c'è il Chelsea (22 punti), a + 3 su Liverpool, Arsenal e Burnley (19 punti).

In coda West Brom e Bournemouth sono momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, con un solo punto di vantaggio sul West Ham (9), e due sullo Swansea (8). Inizia a farsi molto pericolosa la situazione del Crystal Palace, ultimo a 4 punti.