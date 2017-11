Il pilota spagnolo è entrato nella top 10 dei piloti che hanno vinto 6 o più titoli mondiali. E alla sua età Marc sta facendo meglio anche della leggenda di Tavullia.

Una carriera passata a polverizzare record. Soprattutto come vincitore. Marc Marquez ha iniziato a trionfare molto giovane e non si è mai fermato, costringendo gli appassionati di statistiche ad aggiornare continuamente i suoi dati. Con la vittoria del sesto mondiale, lo spagnolo diventa già il settimo pilota con più titoli nella storia del motomondiale, al pari di due grandi come Geoff Duke e Jim Redman.

Loro però hanno raggiunto questo record a trentanni compiuti, senza riuscire a ottenere la gloria. Per Marquez è diverso: lui è riuscito a entrare nell'elenco dei 10 privilegiati che sono riusciti a vincere 6 o più mondiali ed è stato il più veloce a ottenere questo obiettivo. Lo ha raggiunto a 24 anni, 8 mesi e 23 giorni.

Il paragone con Valentino Rossi è immediato. Il pilota di Tavullia ha vinto il suo sesto titolo - quarto nella classe regina - in Australia il 17 ottobre 2004, all'età di 25 anni 8 mesi e 1 giorno. Un confronto che sorride a Marquez e che fa sognare tutti i suoi tifosi. Il parallelismo tra Marc e Valentino sta raggiungendo il punto di equilibrio, ma rimanere sulla cresta dell'onda per così tanto tempo non sarà facile.

MotoGP, Marquez meglio di Rossi?

I due sono nati nello stesso mese, febbraio, e questo rende il confronto ancor più intrigante. All'età di Marc, Valentino aveva vinto cinque titoli mondiali, tre dei quali tra 500 e MotoGP, contro i quattro di Marquez, che gli è sopra anche per vittorie, pole e giri veloci. Questa domenica lo spagnolo ha aggiornato l'elenco dei record: nel 2013 il ragazzo di Cervera è stato il più giovane campione della MotoGP (20 anni e 266 giorni), nel 2014 il più giovane a vincere due titoli consecutivi (21 anni e 237 giorni) e lo scorso anno il più giovane a vincere tre titoli della MotoGP e cinque in totale (23 anni e 242 giorni). E sì, ovviamente, anche il più giovane a vincere 4 mondiali in MotoGP.

WORLD CHAMPION MOTOGP 2017! #Big6 #MotoGP #ValenciaGP pic.twitter.com/9DDfAF46SL — Marc Márquez (@marcmarquez93) November 12, 2017

In realtà l'obiettivo di Marquez non è quello di diventare il pilota più vincente nella storia della Spagna, ma di quella del motociclismo e specialmente della classe regina. Con quello di domenica ottenuto a Valencia, Marc entra a far parte del club dei piloti che hanno trionfato per 4 volte in 500/MotoGP: prima di lui c'erano riusciti i britannici Geoff Duke (1951, 1953-1955), John Surtees (1956, 1958-1960), Mike Hailwood (1962-1965) e lo statunitense Eddie Lawson (1984, 1986, 1988 e 1989).

Marquez ha già messo nel mirino Doohan e le sue cinque corone (1994-1998). L'australiano è un estimatore di Marc ed è convinto che riuscirà nel suo obiettivo. Dopo di lui ci sono i 7 mondiali di Valentino Rossi (6 in MotoGP e 1 in 500): lo spagnolo potrebbe eguagliare i successi di Rossi già a 27 anni, entrando di diritto nella leggenda. Alla fine del percorso c'è Giacomo Agostini con 8 titoli nella classe regina (1966-1972 e 1975), il sogno di Marquez sembra a portata di mano.