Ancora un posto da assegnare in Europa, poi le sfide decisive in Perù-Nuova Zelanda e Australia-Honduras: il 1° dicembre il sorteggio della fase finale.

Ancora tre nomi, poi la griglia delle Nazionali dirette in Russia nella prossima estate sarà al completo. Dopo il playoff tra Italia e Svezia, che ha premiato i secondi, l'ultimo posto europeo sarà in palio domani sera tra Irlanda e Danimarca, avversarie a Dublino per la partita di ritorno dopo lo 0-0 di Copenhagen.

Nel Vecchio Continente hanno già strappato la qualificazione i padroni di casa della Russia, ai quali sommare i detentori del titolo della Germania, Belgio, Inghilterra, Francia, Islanda, Polonia, Portogallo, Serbia e Spagna, che hanno vinto i rispettivi gironi di qualificazione. Un lotto al quale si sono aggiunte da poche ore Croazia e Svizzera, che hanno superato nel playoff rispettivamente Grecia e Irlanda del Nord. 12 posti assegnati su 14.

Le altre due piazze? Sono riservate alle vincitrici di altrettanti incroci intercontinentali. Mercoledì, alle 10 italiane, le 20 locali, all'ANZ Stadium di Sidney l'Australia sfiderà l'Honduras nella gara di ritorno del playoff. I Socceroos, vincitori dello spareggio tra terze con la Siria, partono dallo 0-0 dell'andata e saranno forti del fattore campo. L'ultima qualificata sarà nota nella notte italiana tra mercoledì 15 e giovedì 16 novembre: alle 3.15, quando a Lima, in Perù, saranno le 21.15, i padroni di casa sfideranno la Nuova Zelanda nella sfida di ritorno tra la quinta classificata del girone sudamericano, piazza soffiata al Cile in extremis, e gli All Blacks, che hanno battuto le Isole Salomone accedendo ai playoff nel raggruppamento oceanico. Il Perù manca ai Mondiali dal 1982, mentre la Nuova Zelanda vi ha preso parte appena due volte. Si parte anche in questo caso da un pareggio a reti bianche nella partita di andata.

Mondiali 2018, 28 squadre già qualificate: la griglia

Ai 12 posti già assegnati per l'Europa, vanno sommati altri 16 pass. Cinque riguardano l'Africa, dove a Nigeria, Egitto e Senegal si sono aggiunte Marocco e Tunisia. Per Benatia e compagni si tratta di un ritorno ai Mondiali a 20 anni dall'ultima partecipazione. Quattro le qualificate in Sud America, con Brasile, Argentina, Uruguay e Colombia già certe della propria presenza in Russia. Per le qualificazioni asiatiche, Iran e Giappone prenderanno parte alla competizione insieme alle seconde classificate, Corea del Sud e Arabia Saudita, mentre nell'area CONCACAF sono già accreditate per i Mondiali 2018 in tre: Messico, Costa Rica e Panama, nazione alla sua prima volta in una Coppa del Mondo di calcio.

Europa, in 12 certe del pass

Belgio

Croazia

Francia

Germania (detentori del titolo)

Inghilterra

Islanda

Polonia

Portogallo

Russia (nazione ospitante)

Serbia

Spagna

Svezia

Svizzera

Il quintetto targato Africa

Egitto

Marocco

Nigeria

Senegal

Tunisia

Sud America, un poker già in Russia

Argentina

Brasile

Colombia

Uruguay

Asia, due gironi per quattro qualificate

Arabia Saudita

Corea del Sud

Iran

Giappone

CONCACAF, l'esordio di Panama