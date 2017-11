Disfatta Italia, lo 0-0 di San Siro contro la Svezia ci condanna dopo l'1-0 dello spareggio d'andata: siamo fuori dal Mondiale di Russia 2018. Questa sarà anche l'ultima partita con la maglia azzurra di Gianluigi Buffon, che nell'immediato post-partita ha parlati ai microfoni di Rai Sport:

Dispiace, non per me ma per tutto il movimento. Abbiamo fallito anche a livello sociale, questo è l'unico rammarico che ho. Non penso a me, il tempo passa ed è tiranno. Dispiace che l'ultima partita ufficiale sia coincisa con una mancata qualificazione al Mondiale. Non abbiamo sottovalutato la Svezia, chi gioca sfide simili sa cosa vuol dire affrontare queste squadre e quanto sia dispendioso recuperare un gol. Noi non siamo riusciti a esprimere il nostro meglio. Ci sono mancate le energie per fare gol, lo spareggio è stato deciso da episodi che a loro sono andati bene e a noi male.