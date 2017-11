Pur avendo segnato tre gol in appena 50 secondi, Marcus Biber non entrerà nel Guinness dei Primati: non ci sono infatti video che ne testimoniano l'impresa.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Un record di cui vantarsi per tutta la vita, ma del quale non resterà traccia. Marcus Biber ha scritto la storia del calcio. Non può però dimostrarlo ufficialmente. Ha tolto il record del mondo a Robert Lewandowski, ma non riceverà nemmeno un attestato. La notizia sta però facendo il giro del pianeta. Ma andiamo con ordine.

Nel settembre del 2015 Robert Lewandowski riuscì a segnare tre gol al Wolfsburg in appena 3 minuti e 22 secondi. Quel giorno l’attaccante polacco finì con ben cinque reti ed entrò più volte nel Guinness dei Primati: fece il record per la tripletta, la quaterna e la cinquina più veloci, e per essere stato l’unico giocatore ad aver segnato cinque gol entrando a gara in corso.

Uno di questi quattro record gli è tecnicamente stato tolto da Marcus Biber: ha infatti segnato tre gol per l’Ustersbach, club dilettantistico, nella partita di campionato vinta contro l’Haunstetten per 6-0. La tripletta l’ha realizzata nel nel giro di soli 50 secondi. L’arbitro ha messo a referto tutti e tre i gol al minuto 88. Ma non entrerà nel Guinness.

Fa tre gol in 50 secondi: ma il record di Lewandowski è salvo

Non basta infatti né il referto ufficiale del direttore di gara né la testimonianza dei presenti. I responsabili del Guinness dei Primati gli hanno chiesto una dimostrazione video che Biber non è riuscito a fornire, come da lui stesso raccontato ala Bild:

Non essendoci una prova video quanto fatto non basta per entrare nel Guinness dei Primati. Mi hanno spiegato che le testimonianze non bastano, nemmeno quella dell’arbitro. C'è bisogno del filmato.

Il record di Lewandowski quindi è salvo. Come ha fatto però Biber a realizzare tre gol in così pochi secondi?

Avendo realizzato il 4-0 e il 5-0 non ho esultato, tanto la partita era decisa. Loro si sono innervositi e hanno perso subito la palla.

