Il fenomeno portoghese ha dato l'annuncio postando una foto sui suoi canali social con la neonata, il suo primogenito Cristiano Jr. e la compagna Georgina.

3 ore fa di Daniele Minuti

Cristiano Ronaldo è diventato di nuovo padre. Nella serata di ieri è arrivato l'annuncio della nascita di Alana Martina, quarta figlia del fenomeno portoghese che era già papà del primogenito Cristiano Jr. e dei due gemelli Eva e Mateo, arrivati solamente 5 mesi fa.

Un momento bellissimo per il giocatore del Real Madrid, che in questi mesi sta vivendo un periodo difficile date le difficoltà sul campo (nel campionato spagnolo è arrivata solamente una rete) e la vicenda giudiziaria che lo vede protagonista per via dell'accusa di evasione fiscale.

Ma con la nascita della piccola Alana Martina, Cristiano Ronaldo sembra aver finalmente trovato un nuovo motivo per sorridere. Il portoghese ha voluto trasmettere la sua felicità con il messaggio con cui ha comunicato al mondo il lieto evento.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ pic.twitter.com/nMT4rYc32U — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 12, 2017

L'annuncio è arrivato con un messaggio sui canali social di CR7, che ha postato una foto che lo ritrae in sala parto con la neonata Alana Martina, la compagna e madre della bimba Georgina Rodriguez e il primo figlio Cristiano Jr., che ha ormai compiuto 7 anni.

Proprio il primogenito sembra il più confuso nella fotografia, ma è comprensibile dato che nel giro di 5 mesi è passato dall'essere figlio unico ad avere ben 2 sorelle e un fratello, dopo la nascita dei gemelli arrivati da madre surrogata nello scorso giugno. Cristiano Ronaldo ha commentato entusiasta l'immagine, svelando anche ai suoi follower il nome della piccola.