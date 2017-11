Il portoghese è il grande favorito per l'assegnazione dell'edizione 2017, ma sui social ha fatto capolino uno scatto sospetto: protagonista, il rivale argentino...

un'ora fa di Stefano Fiori

Il 7 dicembre non riserverà alcuna sorpresa, no? Cristiano Ronaldo vincerà il suo quinto Pallone d'Oro, il secondo consecutivo, e riuscirà a raggiungere in vetta all'albo d'oro l'eterno rivale Leo Messi. Almeno, questo è lo scenario che tutti noi ci aspettiamo ormai da mesi. Da quando il fuoriclasse portoghese ha bissato il successo ai The Best FIFA Football Awards, senza dubbio. Ma tutto sommato, anche da prima: dalla vittoria, cioè, di Champions League e Liga con il Real Madrid nella scorsa stagione.

Eppure, una foto spuntata nelle ultime ore sui social sembra poter mettere in crisi ogni certezza. Niente d'ufficiale, per carità: il dibattito sul fatto che tutto rientri nell'ambito del fake è apertissimo. Ancora più probabile che si tratti invece di una prassi tradizionale di France Football, la prestigiosa rivista che - dal 2016 - è tornata ad assegnare il premio in autonomia rispetto alla FIFA.

In ogni caso, lo scatto apparso in giro tra Facebook, Twitter e Instagram ha avuto l'effetto di suscitare reazioni contrapposte: da una parte, i fan di CR7 cercano di scrollarsi di dosso i timori per un clamoroso sorpasso; dall'altra, i sostenitori del diez del Barcellona sognano di vedere trionfare l'argentino per la sesta volta in carriera. Il mistero verrà svelato giovedì 7 dicembre, quando l'ex nazionale transalpino David Ginola presenterà la cerimonia che consegnerà il Pallone d'Oro 2017.

Ma scopriamo qual è la foto protagonista di questa piccola spy story: si tratterebbe della copertina del numero di France Football che, come ogni anno, segue la proclamazione del vincitore.

Leaked cover of France Football's Ballon d'Or edition? Is Messi winning the Ballon d’Or 2017 ?

Last year the Ballon d’Or winner was also leaked online.



Do you think Messi will win the Ballon d’Or? pic.twitter.com/08XzMwaW83 — nextBarca (@nextBarca) November 11, 2017

In primo piano, niente volto di Cristiano Ronaldo: a campeggiare sarebbe la faccia sorridente di Messi. La "leaked cover" si è diffusa a macchia d'olio sui social, seguita dall'inevitabile domanda: sarà verà o siamo di fronte a un fotomontaggio? Tra queste due ipotesi, se ne inserisce un'altra: France Football realizza sempre tre diverse copertine, in base ai tre diversi finalisti di ogni edizione. Be', una risposta che in effetti chiuderebbe qui il caso. Ma...

France Football's Ballon d'Or 2016 edition has been leaked and Cristiano Ronaldo is the winner. pic.twitter.com/K0Zf5xxOiU — TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) December 12, 2016

Vi ricordate quando, lo scorso anno, fu invece questa cover a essere "spoilerata" prima della cerimonia ufficiale? In quel caso, nessun clamore: la vittoria da parte di Cristiano Ronaldo era ampiamente prevista e quell'anticipazione non faceva altro che rafforzarla. Come mai stavolta sarebbe filtrata quella dedicata a Messi? Una domanda che potrebbe rimanere valida fino al 7 dicembre. Poi avremo solo certezze: sarà il giorno del grande aggancio da parte del portoghese o la serata della sorprendente fuga in testa dell'argentino?