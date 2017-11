Nonostante il rinnovo con la Fiorentina sia vicino, il talento viola è nel mirino dei nerazzurri. Il tecnico: "È il miglior giocatore della sua generazione".

L'Inter sfida il Napoli e piomba su Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina, obiettivo tutt'altro che nascosto della società partenopea e pupillo di Aurelio De Laurentiis, è entrato nel mirino dei nerazzurri.

L'esterno offensivo dei viola sta discutendo con la dirigenza il prolungamento del suo contratto (con conseguente adeguamento dell'ingaggio), ma l'anno prossimo potrebbe comunque lasciare Firenze perché sembra essere il primo nome sulla lista di calciomercato Inter, pronta a fare per lui un'offerta molto importante.

In estate la Fiorentina era riuscita a resistere agli assalti per Chiesa, ma la prospettiva del passaggio in una grande come l'Inter potrebbe convincere il giocatore a partire per approdare già nella prossima stagione alla corte di Luciano Spalletti, che intanto ha speso belle parole nei suoi confronti.

Chiesa è nel mirino dell'Inter

Calciomercato Inter, occhi su Chiesa

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene riportata la notizia secondo la quale l'accordo fra Chiesa e la dirigenza della Fiorentina per il prolungamento sarebbe vicinissimo. Il classe '97 dovrebbe anche ottenere un aumento dell'ingaggio fino a 2 milioni di euro annui, circa quattro volte tanto quello che percepisce al momento.

Ma sempre la Gazzetta rivela come, in caso di un'offerta degna di questo nome, la società viola potrebbe pensare di cedere il suo gioiello già la prossima estate e questa proposta potrebbe arrivare dai nerazzurri. Una delle priorità del prossimo calciomercato Inter dovrebbe essere infatti il rafforzamento della batteria degli esterni offensivi in modo da far rifiatare Candreva e Perisic in caso di partecipazione alle coppe europee.

L'Inter avrebbe individuato proprio in Chiesa il profilo ideale e per battere la concorrenza del Napoli sarebbe disposta a mettere sul piatto 40 milioni di euro, in modo da regalare a Spalletti un nuovo rinforzo in attacco. Proprio il tecnico, che ha partecipato ieri sera ad un evento benefico nel fiorentino, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per il giocatore della Nazionale Under-21.

Chiesa è il calciatore più forte della sua generazione. Non è un ragazzo presuntuoso ed ha il carattere forte di suo padre.

Un importante attestato di stima da parte di Spalletti nei confronti di Chiesa, che pochi giorni fa è stato posizionato in quinta posizione nella classifica dei migliori giocatori al mondo sotto i 20 anni dalla rivista FourFourTwo. E presto il talento viola potrebbe fare anche il salto in una big e diventare il grande colpo del calciomercato Inter.