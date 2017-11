La stella dell'Atletico Madrid parla di un suo possibile addio e strizza l'occhio ai parigini: "In estate sono rimasto principalmente per il blocco del mercato".

19 minuti fa di Daniele Minuti

La sua decisione di restare all'Atletico Madrid nonostante la corte sul calciomercato da parte di molte grandi d'Europa, in particolare il Manchester United, ha permesso ad Antoine Griezmann di entrare ancor di più nel cuore dei tifosi dei Colchoneros.

Ma complice il brutto inizio di stagione della squadra allenata dal Cholo Simeone, il talento francese potrebbe accarezzare nuovamente l'idea di lasciare la Liga durante la prossima estate: le pretendenti non mancherebbero di certo.

Se lo United resta un'ipotesi più che concreta, il Paris Saint-Germain sembra essere diventata una delle squadre pronte a fare carte false (si spera non nel senso letterale del termine, vista l'indagine della UEFA sul club parigino) per portare fra le sue fila un calciatore come il Piccolo Diavolo. E proprio Griezmann ha ammesso che far parte dell'attacco atomico del PSG sarebbe uno scenario da sogno.

Griezmann potrebbe trovare il connazionale Mbappé al PSG

Calciomercato, Griezmann: "Un tridente con me, Neymar e Mbappé? Un sogno"

Nella sessione estiva, Griezmann è stato molto vicino a lasciare l'Atletico Madrid, ma la sentenza del TAS di Losanna che ha confermato il blocco del calciomercato per i Colchoneros ha spinto il francese a fare una scelta di cuore e a rimanere in Spagna per non lasciare un buco nell'attacco della squadra di Simeone, che non avrebbe potuto rimpiazzarlo fino a gennaio.

Il Piccolo Diavolo, che ha anche rinnovato il contratto con l'Atletico fino al 2022, ha partecipato ieri alla trasmissione televisiva francese Telefoot e ha parlato del suo futuro, confermando i motivi della sua permanenza in Spagna in estate.

La ragione principale per cui sono rimasto è il blocco del mercato, non mi avrebbero potuto sostituire e mi sono sentito obbligato a restare. Sarei stato scorretto andando via.

Durante l'intervista, a Griezmann è stato chiesto se gli piacerebbe giocare nel Paris Saint-Germain e se far parte di un tridente con Neymar e il suo compagno nella Nazionale francese Kylian Mbappé gli sembrasse uno scenario da sogno. Il giocatore dell'Atletico Madrid ha sorriso e risposto semplicemente con un "Sì".

Anche se non risultano ancora contatti fra le parti, questa può essere davvero l'ultima stagione di Griezmann con l'Atletico, pronto ad attuare una rifondazione nella prossima estate data anche la probabile eliminazione dalla Champions League. Negli ultimi anni, le rifondazioni in casa dei Colchoneros sono sempre iniziate con la vendita di un grande centravanti (Aguero, Falcao, Diego Costa), motivo per cui è possibile che Griezmann diventi uno dei protagonisti del prossimo calciomercato, per andare magari a formare un tridente da sogno al Paris Saint-Germain.