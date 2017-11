L'attaccante spagnolo in questa stagione non sta trovando molto spazio e con l'arrivo di Diego Costa le cose non miglioreranno: Newcastle e Southampton su di lui.

1 condivisione 0 stelle

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Uno a uno. Un’esperienza positiva e una negativa. Così si è chiusa l’avventura di Fernando Torres in Premier League. Con il Liverpool (dal 2007 al gennaio 2011) incantò. Erano ben 81 gol in 142 presenze. Poi con il Chelsea (dal gennaio 2011 fino al 2014) un disastro: appena 20 gol in 110 presenze in campionato. Ora però l’attaccante spagnolo può avere la terza occasione per vedere se nel complesso la sua avventura inglese sarà positiva o negativa.

In questa stagione Fernando Torres, tornato all’Atletico Madrid nel gennaio del 2015, non sta trovando spazio: sono 332 i minuti giocati in tutte le competizioni. Pochi, considerando che ne avrebbe potuti totalizzare 1440. In pratica gioca solo un minuto su quattro. Per questo nella prossima finestra di calciomercato potrebbe andarsene.

L’ipotesi più concreta è il ritorno in Premier League. Lì lo vuole il Newcastle del suo connazionale Rafa Benitez, con cui ha condiviso l’esperienza sia al Liverpool che al Chelsea. La conclusione della trattativa di calciomercato non è però scontata: su Torres ci sono infatti anche altri club, come il Southampton.

Vota anche tu! Piena di alti e bassi, la carriera di Fernando Torres è positiva o negativa? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Positiva Negativa Piena di alti e bassi, la carriera di Fernando Torres è positiva o negativa? Condividi





Calciomercato, Fernando Torres torna in Premier League?

In Premier League insomma sono ancora molti gli estimatori di Torres. Secondo il Mirror la trattativa di calciomercato tra il Newcastle e l’Atletico Madrid, che sarebbe disposto a lasciar partire l’attaccante anche in prestito, è piuttosto avanzata. Con il ritorno di Diego Costa ai Colchoneros a partire dal primo gennaio 2018 per Torres ci sarebbe ancora meno spazio. Per questo a Madrid hanno accettato di lasciarlo andare.

Anche fonti vicine al giocatore avrebbero lasciato intendere che l’addio all’Atletico Madrid è ormai probabile. Per questo, per la terza volta in carriera, Fernando Torres potrebbe muoversi durante il calciomercato invernale. Vuole tornare in Premier League, per segnare quei gol che gli permetterebbero di dire che la sua esperienza inglese è stata positiva. Per ora, infatti, il bilancio è in pareggio…